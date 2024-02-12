«Непреклонна»: Катюша продолжает сопротивляться попыткам Диндин вывести ее в вольер
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 12 февраля, поделилась кадрами, как Диндин продолжает свои попытки вывести Катюшу в большой вольер.
— На это можно смотреть вечно. Диндин уговаривает побыть в вольере нашу Катюшу, но Катюша была непреклонна, — подписала публикацию гендиректор зоосада.
На кадрах уставшая мама Диндин лежит на спине в вольере, а Катюша сидит по-прежнему на пороге и тыкается в мамину морду. Однако как только малышка-панда предприняла попытку сбежать, Диндин ловко ухватила свою дочь за лапу и придерживала лапой, как бы говоря «ну куда же ты».
На прошлой неделе Акулова поделилась роликом с вечерними играми больших панд Катюши и Диндин. Мама крепко обнимает дочку, которая ведет себя весьма активно для темного времени суток. А 4 февраля гендиректор Московского зоопарка поделилась кадрами с пугающей киперов малышкой-пандой Катюшей, которая сидит в своей кроватке в загадочной позе, расставив лапы в разные стороны.