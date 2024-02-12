Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 12 февраля, поделилась кадрами, как Диндин продолжает свои попытки вывести Катюшу в большой вольер.

— На это можно смотреть вечно. Диндин уговаривает побыть в вольере нашу Катюшу, но Катюша была непреклонна, — подписала публикацию гендиректор зоосада.

На кадрах уставшая мама Диндин лежит на спине в вольере, а Катюша сидит по-прежнему на пороге и тыкается в мамину морду. Однако как только малышка-панда предприняла попытку сбежать, Диндин ловко ухватила свою дочь за лапу и придерживала лапой, как бы говоря «ну куда же ты».