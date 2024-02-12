Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» открыл прием заявок на участие
Прием заявок на VI конкурс детского рисунка «Наследие моего района» открыт до 14 апреля текущего года. Об этом в понедельник, 12 февраля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе мероприятия.
Отмечается, что организатором творческого конкурса выступает Департамент культурного наследия Москвы. Выставки лучших детских работ пройдут на бульварах и в парках отдыха и культуры столицы, а также в здании Московской городской думы.
Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина 12 февраля сообщила, что церемония награждения XIV Московского конкурса отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель» завершена. Торжественное мероприятие состоялось в научной библиотеке Московского зоопарка.
5 марта в Красногорске состоится гала-концерт «Родники. Дети». Он завершит национальный проект патриотической песни «Родники». Участие в финальном концерте примут 26 детей из 16 российских регионов.
В Москве также пройдет конкурс «Молодежная столица в эфире». В рамках мероприятия студенты смогут поработать с наставниками, обзавестись полезными навыками и примерить на себя роль профессиональных специалистов.