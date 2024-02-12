Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» открыл прием заявок на участие

Прием заявок на VI конкурс детского рисунка «Наследие моего района» открыт до 14 апреля текущего года. Об этом в понедельник, 12 февраля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе мероприятия.

Отмечается, что организатором творческого конкурса выступает Департамент культурного наследия Москвы. Выставки лучших детских работ пройдут на бульварах и в парках отдыха и культуры столицы, а также в здании Московской городской думы.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина 12 февраля сообщила, что церемония награждения XIV Московского конкурса отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель» завершена. Торжественное мероприятие состоялось в научной библиотеке Московского зоопарка.

5 марта в Красногорске состоится гала-концерт «Родники. Дети». Он завершит национальный проект патриотической песни «Родники». Участие в финальном концерте примут 26 детей из 16 российских регионов.