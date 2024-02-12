Собянин рассказал о важности Московского зоопарка в жизни редких животных

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 12 февраля, рассказал, что Московский зоопарк в 2024 году отмечает свой 16-й юбилей. Столичному зоосаду с момента основания исполняется 160 лет.

Глава города подчеркнул, что зоопарк — это не просто экспозиция с представителями фауны, так как специалисты столичного зоосада перманентно работают над сохранением редких видов животных. Задачей сотрудников является возвращение разных представителей фауны в их природные места обитания.

Главным событием минувшего года, по словам мэра, стало рождение первого в России детеныша больших панд. Малышку в январе назвали Катюшей.

— Сейчас в зоопарке живет больше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб. За последние 9 лет рождаемость животных увеличилась почти в 2 раза, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Московский зоопарк в 2024 году празднует 160-летие. В честь юбилея в зоосаде подготовили обширную программу мероприятий, которые пройдут в феврале и марте, — лекции, выставки и экскурсии.