Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 12 февраля, поделилась роликом с непослушным поведением рыси по имени Горошина.

На кадрах, опубликованных Акуловой, крупная кошка усердно трет лапами по стеклу своего вольера. Кажется, будто рысь хочет самостоятельно помыть стекла или же быть как можно ближе к посетителям зоосада.

— Так-так... Вот кто пачкает стекла.)) Пойман. Знакомьтесь. Хулиганка по имени Горошина 2019 года рождения, — следует из подписи к публикации.

В Московском зоопарке на прошлой неделе показали кадры с «водными процедурами» леопарда по кличке Мизер. Подписчики Telegram-канала зоосада почти единогласно заявили, что такого «чистюлю» нужно еще поискать.

Дальневосточный леопард Мизер из столичного зоосада отличается глубоким и безмятежным сном. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба зоопарка, можно наблюдать, как спит хищник. Его покой ничто не может нарушить.