«Невероятно харизматичная»: Акулова рассказала о характере панды Катюши

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что маленькая панда Катюша «невероятно харизматичная». В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что Катюша обладает «московским, российским, русским» характером.

Как уточнила генеральный директор, огромным преимуществом является участие России в программе по изучению этого вида животных. Акулова добавила, что также важна возможность показать, как проходит процесс обучения Катюши. По ее словам, это действительно интересно.

И нам повезло, что нас никто не торопит, нас не заставляют быстрее выставить животное напоказ, — заключила Акулова.

Акулова ранее в своем Telegram-канале опубликовала видео, как за пандой Катюшей ухаживает ее мама Диндин. На кадрах, видно, как маленькая панда несколько раз пытается вырваться из лап Диндин. В какой-то момент малышке практически удалось сбежать, но мама взяла ее и подтянула к себе.