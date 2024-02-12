Собянин: В парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель»
В столице во второй половине 2024 года запустят серийное производство автономных беспилотных роботов-уборщиков «Пиксель». Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, роботы уже прошли успешные испытания в Цифровом деловом пространстве на улице Покровка и в индустриальном парке «Руднево». Также площадкой для пробных заездов «Пикселей» был парк «Кузьминки».
— Поэтому мы приняли решение не только оставить их в парке на постоянной основе, но и расширить эксперимент – увеличить количество роботов до 12, а количество площадок для уборки — до пяти, — рассказал глава города.
За счет сменного навесного оборудования роботы могут убирать столичные улицы вне зависимости от погоды. «Пиксели» могут работать автономно в течение 16 часов, а скорость таких беспилотных уборщиков достигает 10 километров в час, отметил Сергей Собянин в своем личном блоге.
Столичная компания «Фора Роботикс» в 2023 году произвела новых сервисных роботов для оптимизации рутинных рабочих процессов. Решения на 80 процентов состоят из отечественных комплектующих. Москва как центр отечественной индустрии делает ставку на развитие инновационных производств, выпускающих высокотехнологичную продукцию и решения.