Собянин: В парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель»

В столице во второй половине 2024 года запустят серийное производство автономных беспилотных роботов-уборщиков «Пиксель». Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, роботы уже прошли успешные испытания в Цифровом деловом пространстве на улице Покровка и в индустриальном парке «Руднево». Также площадкой для пробных заездов «Пикселей» был парк «Кузьминки».

— Поэтому мы приняли решение не только оставить их в парке на постоянной основе, но и расширить эксперимент – увеличить количество роботов до 12, а количество площадок для уборки — до пяти, — рассказал глава города.

За счет сменного навесного оборудования роботы могут убирать столичные улицы вне зависимости от погоды. «Пиксели» могут работать автономно в течение 16 часов, а скорость таких беспилотных уборщиков достигает 10 километров в час, отметил Сергей Собянин в своем личном блоге.