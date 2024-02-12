Мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы 23 февраля

Вход в Музей Победы будет бесплатным для всех мужчин 23 февраля. Также мемориальный комплекс на Поклонной горе смогут бесплатно посетить дети до 14 лет. Об этом в понедельник, 12 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

— Для гостей музея подготовлена специальная праздничная программа. Посетителей ждут бесплатные экскурсии, мастер-классы, новые выставки и масштабный концерт, — рассказали в службе.

Главным событием музея в этот день станет музыкальный марафон «Фанфары Победы — защитникам Отечества!». Посетители увидят выступления с патриотическими композициями 20 творческих коллективов, в числе которых вокальные и хореографические ансамбли, хоры и ударные коллективы детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы и Московской области, специальные гости и другие.

В музее проведут экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии» с диорамным комплексом и раритетным оружием. Откроется в учреждении и новая выставка военных трофеев, найденных на местах боев в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях. Также гости смогут посетить мини-экспозицию «Мир танков» с моделями боевой техники времен Великой отечественной войны, поучаствовать в интерактивном тире и мастер-классах по созданию открытки к 23 февраля.