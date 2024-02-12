Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 12 февраля, рассказал, как столица готовится к Всемирному дню гида, празднование которого пройдет в период с 17 по 19 февраля.

Глава города подчеркнул, что всего в рамках акции «Московские истории» состоится порядка 400 экскурсий. В числе самых необычных и интересных мероприятий значатся спектакль-променад на Тверской, обзорная экскурсия по Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино, а также изучение экспозиции в Киностудии имени Горького и Музее криптографии.

— Можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, загадочным арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В январе для столичных школьников провели 18 экскурсий в рамках проекта «Театральное закулисье». По словам мэра Москвы, ученики столичных школ посетили Московскую театральную школу Олега Табакова, где ребятам показали учебный центр. Также дети приняли участие в мастер-классе по подготовке актеров по системе Станиславского.