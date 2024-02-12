Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт из-за гололеда
Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям города пользоваться общественным транспортом из-за гололеда. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«По прогнозу синоптиков, сегодня в городе ожидается мокрый снег и ледяной дождь. Рекомендуем использовать городской транспорт», – следует из поста.
Сотрудники Дептранса также рекомендовали автомобилистам соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.
Накануне синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице.
До этого в Гидрометцентре сообщили, что к концу предстоящей недели ожидается, что на 80% территории РФ температуры будут ниже климатической нормы.
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