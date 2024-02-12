$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Генеральный директор Московского зоопарка назвала самого популярного обитателя

Москвичи и гости столицы больше всего любят следить за жизнью манула Тимофея в период его зимней зажировки. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Генеральный директор Московского зоопарка назвала самого популярного обитателя
© РИА Новости

— Всегда привлекает к себе внимание наш манул Тимофей. Посетителям зоопарка интересно наблюдать за жизнью манула в период его подготовки к зимнему периоду года, так называемой зажировки, — отметила гендиректор столичного зоосада.

По словам Акуловой, именно зимой дикие представители семейства кошачьих активизируются для поиска пропитания. Символ зоопарка, манул Тимоша, не является исключением, передает РИА Новости.

3 февраля пресс-служба Московского зоопарка поделилась кадрами с неожиданной и долгой зимней прогулкой манула Тимофея. Кот сначала смотрит в объектив, после чего начинает движение вдоль каменной стены. Заметив на себе пристальные взгляды посетителей, манул скрывается за сугробом.

В середине января столичный зоосад опубликовал ролик с Тимофеем и его зимним меланхоличным настроением. На кадрах представитель семейства кошачьих выглядывает на заснеженную улицу. Тимоша не торопиться ступать на снежные сугробы, а предпочитает наслаждаться ими на расстоянии.

Новости Москвы
Светлана Акулова