Генеральный директор Московского зоопарка назвала самого популярного обитателя

Москвичи и гости столицы больше всего любят следить за жизнью манула Тимофея в период его зимней зажировки. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Всегда привлекает к себе внимание наш манул Тимофей. Посетителям зоопарка интересно наблюдать за жизнью манула в период его подготовки к зимнему периоду года, так называемой зажировки, — отметила гендиректор столичного зоосада.

По словам Акуловой, именно зимой дикие представители семейства кошачьих активизируются для поиска пропитания. Символ зоопарка, манул Тимоша, не является исключением, передает РИА Новости.

3 февраля пресс-служба Московского зоопарка поделилась кадрами с неожиданной и долгой зимней прогулкой манула Тимофея. Кот сначала смотрит в объектив, после чего начинает движение вдоль каменной стены. Заметив на себе пристальные взгляды посетителей, манул скрывается за сугробом.