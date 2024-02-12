Андрей Бочкарев: На ЖД-станции «Митьково» построят новый подземный вестибюль

Для железнодорожной станции «Митьково» возведут новую платформу с навесами от непогоды и пассажирский терминал под землей. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

© Вечерняя Москва

— В городе активно развивается железнодорожный транспорт — строятся новые городские вокзалы, перестраиваются уже существующие станции, преображаются территории около них. Это особенно актуально, учитывая планы развития Московских центральных диаметров, — отметил заммэра.

По словам Андрея Бочкарева, строительство платформы и вестибюля обеспечит более комфортную пересадку на трамваи, а также МЦД-3 до станций «Сокольники» метро и БКЛ.

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдитнов добавил, что на текущий момент специалистам уже удалось устроить монолитный конструктив вестибюля и будущей платформы. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в свою очередь, сообщила, что возле станции также построят деловой комплекс.

В Москве в текущем году построят порядка 100 километров дорог и свыше 30 транспортных сооружений. В столице планируется строительство мостов, эстакад и тоннелей, а также 16 внеуличных пешеходных переходов.