Более 80 бизнес-миссий с участием партнеров из дружественных стран организовало правительство Москвы

Правительство Москвы провело уже 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Участниками бизнес-миссий стали порядка 1,5 тыс. московских компаний. Они провели 9,6 тыс. деловых встреч с потенциальными партнерами из Бразилии, Турции, Марокко, Индии, Сербии и других дружественных государств», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Отмечается, что столичные предприниматели встретились с партнерами более чем из 30 государств, в числе которых Китай, Египет, Бахрейн и Южно-Африканская Республика. Серию выездов в 2023 году завершил визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Организацию мероприятий, услуги переводчиков, аренду площадок и другие расходы берет на себя Московский экспортный центр.

В рамках бизнес-миссии в ОАЭ, завершившей программу 2023 года, к столичной делегации присоединилось 21 предприятие из индустрии красоты и текстильной отрасли, в том числе производители одежды, поставщики уходовой и декоративной косметики. Они провели больше 200 встреч с зарубежными коллегами.

«Нашей продукцией заинтересовались представители крупной сети магазинов и нескольких других торговых офлайн- и онлайн-площадок», – рассказал учредитель московского бренда технологичной одежды Андрей Колосов.