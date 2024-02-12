Более 80 бизнес-миссий с участием партнеров из дружественных стран организовало правительство Москвы
Правительство Москвы провело уже 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
«Участниками бизнес-миссий стали порядка 1,5 тыс. московских компаний. Они провели 9,6 тыс. деловых встреч с потенциальными партнерами из Бразилии, Турции, Марокко, Индии, Сербии и других дружественных государств», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
Отмечается, что столичные предприниматели встретились с партнерами более чем из 30 государств, в числе которых Китай, Египет, Бахрейн и Южно-Африканская Республика. Серию выездов в 2023 году завершил визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Организацию мероприятий, услуги переводчиков, аренду площадок и другие расходы берет на себя Московский экспортный центр.
В рамках бизнес-миссии в ОАЭ, завершившей программу 2023 года, к столичной делегации присоединилось 21 предприятие из индустрии красоты и текстильной отрасли, в том числе производители одежды, поставщики уходовой и декоративной косметики. Они провели больше 200 встреч с зарубежными коллегами.
«Нашей продукцией заинтересовались представители крупной сети магазинов и нескольких других торговых офлайн- и онлайн-площадок», – рассказал учредитель московского бренда технологичной одежды Андрей Колосов.
Как указывается в материале, в 2024 году Московский экспортный центр организует для предпринимателей еще 21 бизнес-миссию, в том числе в Индию, Саудовскую Аравию, Таиланд и Вьетнам. Российскую столицу посетят партнеры из Китая, Мексики, Южно-Африканской Республики и других государств. Принять участие в деловых поездках приглашают высокотехнологичные предприятия и ИТ-компании, производителей оборудования и потребительских товаров, модные бренды, представителей киноотрасли и анимации. Выбрать событие и подать заявку можно на сайте Московского экпортного центра: www.moscow-export.com/business_mission/.