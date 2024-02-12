Москвичи смогут попробовать традиционные новогодние блюда Китая в столице

В рамках уникальной программы к китайскому Новому году жители и гости столицы до 18 февраля смогут попробовать традиционные новогодние блюда Китая. Кроме того, шеф-повара поделятся секретами их приготовления.

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Так, на гастрономических площадках ярмарок в центре столицы желающие могут попробовать домашнюю лапшу, пельмени цзяоцзы, утку по-пекински и другие блюда китайской кухни. Кроме того, они могут приобрести уникальные чайные купажи, тематические игрушки и сувениры.

На специализированном рыбном рынке «Москва на волне» гостей ожидают мастер-классы по приготовлению китайской лапши с креветками и фисташками, а также рыбы в сладком соусе. Кроме того, пройдут гастрономические баттлы между шеф-поварами, которые будут соревноваться в приготовлении спринг-роллов и салатов из морских водорослей в нескольких вариантах, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Камергерском переулке 9 февраля состоялось торжественное открытие фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Церемонию сопровождал запуск праздничной иллюминации на улицах столицы.