Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 12 февраля, поделилась кадрами с малышкой-пандой Катюшей, мама которой не теряет надежды вывести дочку в большой вольер.

На видео, опубликованном Акуловой, китайский медвежонок спокойно сидит на деревянной лестнице и играет сам с собой. Когда Катюша отвернулась, за ее спиной появилась Диндин, схватившая ребенка за спинку и в очередной раз попытавшаяся вывести его в экспозиционный вольер.

— Через полминуты Катюша сбежала снова к своей лесенке. Но ничего... Мы подождем... Лапка то уже точно была в вольере, — следует из подписи к публикации.

На прошлой неделе Светлана Акулова поделилась роликом с вечерними играми больших панд Катюши и Диндин. Мама крепко обнимает дочку, которая ведет себя весьма активно для темного времени суток — прыгает вокруг родственницы и всячески пытается ее растормошить.