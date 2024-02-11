Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в воскресенье, 11 февраля, поделилась видео с бурой гиеной по имени Лада.

— Бурые гиены впервые завезены в Россию и Московский зоопарк. Очень интересные морды. Похожи на тюленя, а Усы как у кошек. Зовут Лада. Наша красавица, — подписала она публикацию.

На опубликованном в Telegram-канале Акуловой видеоролике кипер кормит гиену Ладу кусочками мяса, подавая их при помощи пинцета и снимая гиену максимально близко.

В середине января столичный зоосад опубликовал ролик с манулом Тимофеем и его зимним меланхоличным настроением. На кадрах представитель семейства кошачьих выглядывает на заснеженную улицу. Еще зоопарк показал попытки Тимоши вскарабкаться на дерево. Это оказалось не так-то просто для манула, который качественно подготовился к зиме в процессе зажировки.