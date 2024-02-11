Появилось видео воскресного купания панды Катюши в Московском зоопарке

Панду Катюшу в Московском зоопарке запечатлели во время принятия водных процедур вместе с мамой Диндин. На опубликованных в воскресенье, 11 февраля, директором зоосада Светланой Акуловой в Telegram-канале кадрах видно, как родитель трогательно ухаживает за детенышем.

Накануне в первый день китайского Нового года панда Катюша разбиралась со своими подарками. На видео она старательно разбирает подаренный ей бамбук. Тем временем посетители ждали появления своей любимицы в большом вольере.