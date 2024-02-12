МЧС предупредило москвичей о сильном ледяном дожде до утра 13 февраля

В ночь с 12 на 13 февраля в Москве ожидается местами сильный ледяной дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением атмосферного фронта, в период с 21:00 часов 12 февраля до 06:00 часов 13 февраля по городу Москве сохранится гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, налипание мокрого снега, туман. Местами сильная гололедица, — говорится в сообщении.

В министерстве призвали автомобилистов соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию на дорогах, избегать резких маневров и не парковать машины возле деревьев.

Пешеходов призвали не оставлять детей без присмотра и обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья, передает Telegram-канал министерства.

«Оранжевый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вторника, 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.