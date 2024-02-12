Систему онлайн-голосования на выборах президента в Москве протестируют в начале марта

Тестирование системы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих президентских выборах планируется провести в столице в начале марта. Об этом в понедельник, 12 февраля, в рамках заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами рассказал его руководитель Вадим Ковалев.

— Про тестовое голосование, давайте я еще раз напомню, — в начале марта. Дату, конечно, сразу же и обсудим и озвучим максимально быстро, — приводит заявление Ковалева агентство городских новостей «Москва».

На столичном портале mos.ru запустили сервис, помогающий проверить доступные способы голосования на предстоящих выборах президента России. Технология ресурса подскажет, можно ли отдать голос дистанционно, при помощи терминала на избирательном участке или очно.

Центральная избирательная комиссия России на заседании 9 февраля утвердила текст бюллетеня на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Впервые с 2008 года в бюллетень войдет всего четыре кандидата. 24 января Центральная избирательная комиссия утвердила образец бюллетеня на президентских выборах.