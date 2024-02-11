Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в понедельник

«По прогнозу синоптиков, 12 февраля в Москве обещают мокрый снег и ледяной дождь. Рекомендуем по возможности для передвижения по городу использовать городской транспорт: МЦК, метро, МЦД – работают штатно. По выделенным полосам и обособленным трамвайным путям автобусы, электробусы и трамваи следуют без задержек. Для поездок в аэропорт пользуйтесь надежным поездами «Аэроэкспресс». Они следуют точно по графику», – говорится в сообщении.