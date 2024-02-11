Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в понедельник

Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом на фоне непогоды в понедельник
В понедельник, 12 февраля в столице ожидаются мокрый снег и ледяной дождь, в связи с чем горожанам рекомендуется пользоваться общественным транспортом для поездок по столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«По прогнозу синоптиков, 12 февраля в Москве обещают мокрый снег и ледяной дождь. Рекомендуем по возможности для передвижения по городу использовать городской транспорт: МЦК, метро, МЦД – работают штатно. По выделенным полосам и обособленным трамвайным путям автобусы, электробусы и трамваи следуют без задержек. Для поездок в аэропорт пользуйтесь надежным поездами «Аэроэкспресс». Они следуют точно по графику», – говорится в сообщении.
Водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим. За дорожной обстановкой в городе круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения.