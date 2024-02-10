Экскурсионный маршрут между стендами Приморья и Москвы запустили на выставке-форуме «Россия»

Экскурсионный маршрут между стендами Приморья и Москвы запустили на выставке «Россия»
Экскурсионный маршрут между стендами Приморского края и Москвы запустили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
— Владивосток и Москва, как две Молодежные столицы России в 2024 году, стали еще ближе! Сегодня на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вместе с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой запустили экскурсионный маршрут между стендами Приморского края и Москвы, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кожемяко отметил, что экскурсия рассказывает гостям выставки о том, чем живет молодежь страны и какие перспективы сегодня имеются у молодых людей.
В феврале специалисты инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ организуют цикл бесплатных курсов, на которых все желающие смогут освоить новые профессиональные навыки, а также повысить квалификацию.
Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ получила высокие оценки от 90 процентов посетителей. Данные об исследовании предоставили национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Экспертный институт социальных исследований.