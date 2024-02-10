Экскурсионный маршрут между стендами Приморья и Москвы запустили на выставке-форуме «Россия»

Экскурсионный маршрут между стендами Приморского края и Москвы запустили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщил глава региона Олег Кожемяко.

— Владивосток и Москва, как две Молодежные столицы России в 2024 году, стали еще ближе! Сегодня на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вместе с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой запустили экскурсионный маршрут между стендами Приморского края и Москвы, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кожемяко отметил, что экскурсия рассказывает гостям выставки о том, чем живет молодежь страны и какие перспективы сегодня имеются у молодых людей.

В феврале специалисты инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ организуют цикл бесплатных курсов, на которых все желающие смогут освоить новые профессиональные навыки, а также повысить квалификацию.