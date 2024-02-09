Фестиваль в честь китайского Нового года открыли в Москве

Торжественная церемония состоялась в Камергерском переулке. В мероприятии приняли участие представители правительства Москвы, МИДа РФ и посольства КНР в России. Согласно распоряжению Владимира Путина, 2024-й и 2025-й объявлены Годами культуры России и Китая.

«В рамках перекрёстных годов планируется провести цикл культурных мероприятий в обеих странах. Фестиваль в честь китайского Нового года станет первым в серии событий. Китай — одно из перспективных направлений для развития туризма и партнёрских отношений в целом. В 2023 году эта страна стала лидером среди государств дальнего зарубежья по числу путешественников, посетивших Москву. Рассчитываем, что в текущем году благодаря совместным программам взаимный турпоток продолжит расти», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, для гостей фестиваля подготовили больше 300 различных мероприятий: мастер-классов, экскурсий, спектаклей, музыкальных выступлений и кулинарных шоу. Первое масштабное празднование китайского Нового года в российской столице станет историческим событием в рамках отношений двух стран и ознаменует юбилей их дипломатических связей — 75 лет.В 2023 году российскую столицу посетили около 200 тысяч туристов из Китая — это в пять раз больше, чем в 2022 году.

В Камергерском переулке посетителей ждёт ярмарка китайской еды: рестораны расположились в красно-золотых пагодах, декорированных золотыми драконами, китайскими фонариками и традиционными орнаментами. Рядом с аркой установили арт-объекты — фигуры сказочных животных. Всего в гастрономической программе фестиваля примут участие 119 кафе и ресторанов столицы. Среди них как заведения с традиционной китайской кухней, так и места, предлагающие современные российские и европейские блюда. Гости смогут попробовать, например, свинину с жасминовым рисом, димсамы с креветкой, курицей и крабом, стеклянную лапшу с цыпленком и овощами, салат «Гнездо дракона» и китайский новогодний пирог с тоффи-соусом и сливочным мороженым. Некоторые предприятия предлагают комплементы — печенье с предсказанием.

Яркости празднику добавит тематическая подсветка, украшающая некоторые здания на улицах Тверская и Новый Арбат, а Камергерский переулок запомнится сотнями китайских фонариков и светящимися арками. На Тверском бульваре разместился тоннель, оформленный в стилистике китайского Нового года, с чередованием красной и золотой подсветок.