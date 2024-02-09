Москвичам пообещали светлые ночи

«Завтра, в субботу, антициклональная погода, снег сверкает под солнечными лучами. Будут очень светлые, я бы сказал, ночи, не белые, конечно, которые в июне бывают в Петербурге, но луна и снег создают прекрасное освещение», — спрогнозировал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в ночь на 10 февраля температура воздуха в столице может опуститься до минус 22–24, а в области — до минус 27 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 10–минус 15 градусов. В ночь на 11 февраля похолодает до 23 градусов, а днем воздух прогреется до минус 10.