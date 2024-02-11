В четверг в Москву вернутся двадцатиградусные морозы

Новое серьезное похолодание ждет жителей столичного региона уже в четверг, когда Москву и область вернутся морозы ниже 20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"В среду дневная температура будет около минус 10 градусов. Это нормальная зимняя погода. Облачно, с прояснениями, небольшой снег. А дальше - резкое понижение температуры", - сказал Вильфанд (цитата по "Интерфаксу").

Синоптик уточнил, что изменение погоды связано с перемещением с востока на запад антициклона, который и приведет усилению холодов.

Уже начиная с 15 февраля и до конца недели температура ночью будет опускаться ниже 20 градусов. Дневные температуры: в четверг минус 10 - минус 15, в пятницу - минус 13 - минус 18, пояснил Вильфанд.