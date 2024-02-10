«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 12 февраля. В Гидрометцентре России прогнозируют, что на город обрушится ледяной дождь.

Предупреждение о ненастье действует с 9:00 12 февраля до 21:00 12 февраля.

«В отдельных районах ледяной дождь», — сказано в сообщении.

Кроме того, по причине гололедицы в городе и области продлен «желтый» уровень опасности. Он будет действовать до девяти часов вечера 13 февраля.