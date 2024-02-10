В Москве объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 12 февраля. В Гидрометцентре России прогнозируют, что на город обрушится ледяной дождь.
Предупреждение о ненастье действует с 9:00 12 февраля до 21:00 12 февраля.
«В отдельных районах ледяной дождь», — сказано в сообщении.
Кроме того, по причине гололедицы в городе и области продлен «желтый» уровень опасности. Он будет действовать до девяти часов вечера 13 февраля.
Отмечается, что 12 февраля в Москве и области ожидается резкое потепление. Днем со Средиземноморья в город придет субтропический воздух. В столице будет до -2…0, по области до -4…+1.
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