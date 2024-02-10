«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с 9:00 до 21:00 12 февраля из-за ледяного дождя, сообщает Гидрометцентр России .

«Гололедно – изморозевое отложение. Период предупреждения с 9:00 12 февраля до 21:00 12 февраля, в отдельных районах ледяной дождь», – говорится в сообщении.

Кроме этого, «желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до 21:00 вторника, 13 февраля. Такое же предупреждение действует в Подмосковье.