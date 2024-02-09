Москвичей пригласили на онлайн-кинопоказ ко Дню дипломатического работника

Онлайн-кинопоказ фильма режиссера Александра Довженко «Прощай, Америка!» пройдет на сайте Музея Победы 10 февраля. Об этом в пятницу, 9 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

Фильм раскрывает историю американской журналистки Анну Бэдфорд, которую отправляют на работу в посольство США в Москве. Собранные в СССР сведения журналистки перевирают, а после по сфабрикованному материалу просят ее написать книгу. Повествование фильма неожиданно обрывается на середине, потому что съемки кинокартины на студии «Мосфильм» остановили. По сценарию Бэдфорд становится гражданкой Советского Союза, где и находит свой новый дом.