Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2024 году

В 2024 году в столице планируют завершить строительство 32 детских садов и 22 школ в рамках программ развития социальной инфраструктуры «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и других. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, 13 детских садов откроют в Новой Москве и Зеленограде. Школы же появятся сразу в нескольких столичных районах.

— В этом году планируется построить 22 новые школы – в районах Ново-Переделкино, Чертаново Северное, Чертаново Южное, Беговой, Рязанский, Ховрино, Куркино, Нагатинский Затон, поселениях Десеновское, Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Кленовое, Воскресенское, Щаповское, — рассказал глава города.

С 2011 года в столице возвели больше тысячи объектов социальной инфраструктуры: свыше 150 медицинских, больше 200 спортивных и около 70 культурных. Также в Москве появилось более 400 детских садов и 180 школ, отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.