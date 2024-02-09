Москвичей предупредили о приближении сибирских морозов

В выходные дни в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, осадки в виде снега будут небольшие. Однако к концу недели на северо-востоке европейской части сформируется антициклон, из-за чего в столицу придут еще более сильные морозы. Температура воздуха опустится на 8–10 градусов ниже климатической нормы. Самый пик похолодания придется на ночь с субботы на воскресенье. Температура составит около 20–23 градусов мороза, днем — до минус 10–13 градусов, — рассказал Шувалов.