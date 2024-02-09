Профильный день «Молодежная Россия» пройдет на ВДНХ 10 февраля

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 10 февраля состоится профильный день «Молодежная Россия». Москвичам и гостям столицы продемонстрируют итоги молодежной политики и покажут достижения молодых специалистов разных научных областей. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

— В рамках Форума национальных достижений на выставке «Россия» Москва как молодежная столица страны расскажет о своих достижениях, возможностях и проектах для молодого поколения, — подчеркнула председатель.

Посетители профильного дня в павильоне Москвы смогут поучаствовать в викторинах, насладиться музыкальными выступлениями и узнать полезную информацию о столичных молодежных проектах. Также на протяжении дня будет организована трансляция интерактивного шоу, посвященного проектам юных москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале специалисты инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ организуют цикл бесплатных курсов, на которых все желающие смогут освоить новые профессиональные навыки, а также повысить квалификацию. Общая продолжительность программ — 168 часов.