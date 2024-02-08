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В 2024 году московский кикшеринг получит 3 тысячи новых электровелосипедов

Новая модель станет еще более комфортной и безопасной, чем предыдущая. Об особенностях новой модели рассказала журналистам советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

Московский кикшеринг получит 3 тысячи новых электровелосипедов
© Российская Газета

Новая модель станет более безаварийной благодаря тому, что производитель улучшил тормозную систему, увеличил емкость батареи. Для удобства использования автоматический замок имеет подсветку для индикации статуса велосипеда.

"Удобна и фиксация вещей в корзине, улучшен дисплей, а сиденье более комфортное и мягкое", - рассказывает Юлия Темникова.

Кроме этого, все новые велосипеды без камер, а значит, они легче. Что касается педалей, то на них установлен противоскользящий протектор.

Напомним, что открытие сезона проката самокатов и велосипедов будет зависеть от погоды, наличия снега на улица. Обычно сезон открывается в начале апреля.

Новости Москвы
Юлия Темникова
Москва