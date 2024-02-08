В 2024 году московский кикшеринг получит 3 тысячи новых электровелосипедов
Новая модель станет еще более комфортной и безопасной, чем предыдущая. Об особенностях новой модели рассказала журналистам советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.
Новая модель станет более безаварийной благодаря тому, что производитель улучшил тормозную систему, увеличил емкость батареи. Для удобства использования автоматический замок имеет подсветку для индикации статуса велосипеда.
"Удобна и фиксация вещей в корзине, улучшен дисплей, а сиденье более комфортное и мягкое", - рассказывает Юлия Темникова.
Кроме этого, все новые велосипеды без камер, а значит, они легче. Что касается педалей, то на них установлен противоскользящий протектор.
Напомним, что открытие сезона проката самокатов и велосипедов будет зависеть от погоды, наличия снега на улица. Обычно сезон открывается в начале апреля.