Москвичам рассказали, какие экспонаты Музей транспорта отреставрирует в 2024 году

После завершения реставрационных работ в гараже Константина Мельникова откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новый корпус музея располагается по адресу Новорязанская улица, дом 27.

— Всего в этом году будут отреставрированы 13 экспонатов. Транспортные музеи — одни из самых посещаемых в мире, и мы уверены, что наша будущая экспозиция станет такой же популярной, — заявил заммэра.

По его словам, в 2024 году специалисты отреставрируют пять экспонатов трамвайной техники, среди которых четыре вагона и одна крановая платформа. Кроме того, приведут в порядок два автобуса 1970 и 1985 года выпуска, два легковых автомобиля («Москвич-423» и ЗИМ (ГАЗ-12), а также тротуароуборочную машину Т-3.

Оксана Бондаренко, Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, отметила, что самыми сложными для восстановления являются трамвайные вагоны и крановая платформа в силу возраста экспонатов и их редкости (самый старый — 1920 года выпуска), передает официальный сайт мэра Москвы.