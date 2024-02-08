«Вселенная BRICS» и День Востока: куда сходить в Москве на выходных

Жителей и гостей столицы на предстоящих выходных, 10 и 11 февраля, ждут различные мероприятия, посещение которых поможет скрасить начало последнего зимнего месяца. «Вечерняя Москва» составила подборку мест и событий, которые стоит посетить.

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Концерты

«Великие русские концерты» в Московском международном доме музыки

В эти выходные жители и гости столицы смогут посетить концерт Российского национального оркестра в Московском международном доме музыки. На сцене Светлановского зала исполнят Первый концерт Петра Чайковского и Второй концерт Сергея Рахманинова. Солист — Иван Бессонов.

Когда: 10 февраля.

Где: Космодамианская набережная, дом 52, строение 8.

«Пушкин. Дуэль романсов. Поэт» в «Музыкальной квартире на Тверской»

Для горожан подготовили проект «Пушкин. Дуэль романсов», приуроченный к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. Для гостей площадки пройдет цикл из восьми концертов. Зрители услышат произведения разных композиторов на одни и те же стихотворения драматурга.

Когда: 10 февраля.

Где: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 16/23, строение 1.

«Nox. Музыка в темноте» в Культурном центре ЗИЛ

В предстоящие выходные в Культурном центре ЗИЛ пройдет концерт «Nox. Музыка в темноте». На сцену зала «Конструктор» выйдут солисты хора Palestrina. Программу концерта исполнители сохраняют в секрете. Он пройдет в полной темноте.

Когда: 10 февраля

Где: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 16/23, строение 1.

«Зимняя музыка. Бах, Вивальди, Чайковский, Свиридов» в «Москонцерт Холле»

В «Москонцерт Холле» состоится концерт, посвященный образу зимы в классической музыке. Гости культурной площадки смогут прослушать сочинения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха и Георгия Свиридова.

Когда: 11 февраля.

Где: Каланчевская улица, дом 33.

Лекции

«Антарктида — прошлое и настоящее» в детской библиотеке № 248

В детской библиотеке № 248 юные москвичи смогут узнать о первой русской антарктической экспедиции 1819–1821 годов, которая прошла под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Своим путешествием они хотели доказать или опровергнуть предположение о существовании шестого материка — Антарктиды.

Когда: 10 февраля.

Где: Улица Маршала Катукова, дом 11, корпус 2.

«Поэзия и метафизика» в Культурном центре ЗИЛ

Горожан в эти выходные приглашают на цикл лекций о поэзии, философии и в частности, об одном из ее разделов — метафизике. Разговор пойдет и о творчестве русских и советских поэтов Евгения Баратынского, Федора Тютчева, Владимира Соловьева, Иннокентия Анненского, Осипа Мандельштама, Юргиса Балтрушайтиса, Геннадия Айги.

Когда: с 10 по 24 февраля.

Где: Восточная улица, дом 4, корпус 1.

«Неугасимая лампада» в Галерее Александра Шилова

В рамках лекции гостей приглашают познакомиться с образами церкви в творчестве народного художника СССР Александра Шилова. Философские размышления автора проявляются в портретах игумена Зиновия, отца Иакова, монаха Вассиана и других картинах. После лекции состоится обзорная экскурсия по галерее.

Когда: 11 февраля.

Где: Улица Знаменка, дом 5.

«Байкал. Царство льда и воды» в библиотеке № 241

Библиотека № 241 приглашает на виртуальное путешествие по зимнему и летнему Байкалу. Участники увидят гроты и скалы островов пролива Малое Море, познакомятся с пресноводной нерпой, полюбуются розовым мрамором на Ушканьих островах, побывают в истоке реки Лены и многих других местах.

Когда: 10 февраля.

Где: Улица Маршала Тухачевского, дом 28, корпус 1.

День Востока в детской библиотеке № 244

Читатели детской библиотеки № 244 смогут погрузиться в культуру Востока и узнать о традиции и истории празднования Нового года по восточному календарю. В программе мастер-класс по скетчингу «Аниме» и занятие «Китайский фонарик», урок по истории и литературе восточных стран, интерактивная лекция «Мир Миядзаки».

Когда: 10 февраля.

Где: Улица Народного Ополчения, дом 37, корпус 1.

«Николай Пржевальский — великий русский путешественник» в Центральной городской деловой библиотеке

В Центральной городской деловой библиотеке пройдет лекция, посвященная путешественнику, географу и натуралисту, почетному члену Императорского Русского географического общества Николаю Пржевальскому. Гости узнают о его жизни и об открытиях во время экспедиций в Центральную Азию.

Когда: 11 февраля.

Где: Улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 1.

Выставки

«Вселенная BRICS» в Музее космонавтики

На выставке собраны снимки космонавтов Роскосмоса Сергея Владимировича Кудь-Сверчкова и Ивана Викторовича Вагнера. Каждая фотография по-своему уникальна и интересна: с высоты полета МКС запечатлены виды креативных городов ЮНЕСКО.

Когда: с 1 февраля по 10 марта.

Где: Проспект Мира, дом 111.

«Недаром помнит вся Россия…» в музее-панораме «Бородинская битва»

На выставке представлены иллюстрации к стихотворению поэта Михаила Лермонтова «Бородино», над которыми в 1960-1970-е годы работали художники Иван Архипов, Петр Корецкий, Павел Бунин, Владимир Колтунов.

Когда: с 3 февраля по 31 октября.

Где: Кутузовский проспект, дом 38, строение 1.

«Места, связанные с В.И. Вернадским» в Государственном Дарвиновском музее

Выставка в Дарвиновском музее представляет несколько десятков лучших картин, написанных художниками-пленэристами. Произведения показывают места, в которых жил, работал и совершал открытия В.И. Вернадский, и которые послужили авторам вдохновляющей натурой.

Когда: с 6 февраля пор 7 апреля.

Где: улица Вавилова, дом 57.

Спектакли

«Бердичев» в Театре Маяковского

«Бердичев» — сага о послевоенной жизни, охватывающей период с 1945 по 1975 год. В центре повествования — судьба двух сестер, Рахили и Злоты, и их семьи. Автор пьесы — драматург, прозаик, сценарист Фридрих Горенштейн.

Когда: 11 февраля.

Где: улица Большая Никитская, дом 19/13, строение 1.

«Сердце не камень» в театре «Et Cetera»

Интрига пьесы «Сердце не камень» закручена вокруг завещания богатого купца Потапа Потапыча Каркунова. У него осталась молодая жена, бедная девушка, которую выдали замуж за старика. Девушка верна своему супругу, но не обещает хранить ему верность после его смерти. Вокруг будущей богатой вдовы разыгрываются нешуточные бои.

Когда: 11 февраля.

Где: Фролов переулок, дом 2.

«Маяковский» в театре «Ленком»

Спектакль посвящен 130-летию поэта Владимира Маяковского. Команда лучших профессионалов современного театра с помощью новейших технологий, зрелищной сценографии, костюмов и современного музыкального языка создает эмоционально захватывающий спектакль, который станет революционным прорывом в музыкально-театральном пространстве.

Когда: 10 и 11 февраля.