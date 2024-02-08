В Москве во время стройки дома обнаружили древний подземный ход

В московском районе Хамовники продолжается строительство элитной резиденции "Дом XXII". В вырытом котловане местные жители обратили внимание на обнажившиеся кирпичные своды подземного хода, который, предположительно, ведет к Новодевичьему монастырю.

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Элитный комплекс возводят внутри квартала, за кирпичными домами в Новодевичьем проезде, которые окнами смотрят на Новодевичьи монастырь и пруд. Строительство ведется рядом с территорией, которая относится к главному дому фабрики-усадьбы Ганешиных - он выходит уже на Погодинскую улицу. Здание существовало к 1817-му году. Оно является объектом культурного наследия.

Жители домов, которые соседствуют с котлованом, отмечают, что отчетливо видны следы старой кирпичной кладки и сводов. Как стало известно корреспонденту "Родины", жители выступают за то, чтобы своды обследовали археологи, прежде чем их разрушат окончательно и зальют котлован бетоном.

Вероятно, этот подземный ход - тот, который в 1909 году изучал исследователь подземной Москвы Игнатий Стеллецкий. Как пишет "Москваход", в 1840 году полиция выяснила, что эти подземелья использовались фальшивомонетчиками и приказала засыпать ход. Стеллецкий осматривал подземелья, когда домом владел фабрикант Альфред Гюбнер и подробно описал увиденное.

Исследователь, в частности, отмечал, что подземный ход выложен кирпичом с клеймом "ФШ" - такой производился в 1815-1845 годах. Но реставрировать подземелья владельцы фабрики не стали и от дальнейших исследований отказались.

Примечательно, что и в советское время потайной ход использовали в криминальных целях - в то время ткацкая фабрика уже носила имя Якова Свердлова. Когда с фабрики стали пропадать рулоны ткани, удалось выяснить, что выносили их будто бы по подземному ходу на территорию монастыря.

Археологические исследования позволили бы ответить на вопросы, связанные с одной из тайн Москвы.