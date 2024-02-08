Прерывистая разметка заменит сплошную в пяти московских тоннелях

Сплошную разметку заменят на прерывистую в пяти столичных тоннелях. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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По его словам, переразметку проведут в Митьковском и Арбатском туннелях, на Садовом кольце, Бутырской улице и Дмитровском шоссе. Такие изменения позволят водителям перестраиваться без нарушения правил дорожного движения. Также автомобили смогут замедляться при заезде в туннель, когда водители пытаются успеть занять нужный ряд.

— С 2020 года мы заменили сплошные линии на прерывистые в 24 тоннелях там, где это безопасно, — отметил заммэра.

Такие изменения с 2020 года коснулись туннелей Садового кольца, под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира, под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.