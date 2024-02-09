Юбилейный фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» пройдет на ВДНХ

На катке ВДНХ пройдет десятый фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии». Он состоится 10 февраля. Вместе с посетителями в нем примут участие профессиональные спортсмены. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В рамках юбилейного фестиваля на ВДНХ организуют любительские забеги, спортивные конкурсы, викторины и концерты. Каждый участник соревнования получит памятный сувенир, а победители — призы и подарки. В 2023 году событие объединило больше четырех тысяч москвичей и туристов», — рассказала Наталья Сергунина.

Программа начнется в 10:30. Спринтерские состязания пройдут с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 17:45. Желающих разделят на возрастные группы: малыши — до восьми лет, дети — 9–13 лет, юниоры — 14–19 лет, взрослые — 20–39 лет, мастера — 40 лет и старше.

Между забегами участники и зрители смогут послушать выступления музыкального коллектива.

«Московские молнии» — ежегодный фестиваль, который проходит на ВДНХ с 2015 года. Его посетителями стали уже свыше 30 тысяч человек.