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Во Внукове рассказали, что отмен авиарейсов из-за снегопада нет

В пресс-службе Внуково рассказали RT, что аэропорт работает в штатном режиме.

Во Внукове рассказали, что отмен авиарейсов из-за снегопада нет
© РИА Новости

«Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Все службы аэропорта Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта», — подчеркнули там.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил в беседе с RT, что 7 февраля Москва и область окажутся под влиянием восточной периферии циклона.

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Роман Вильфанд
Международный аэропорт Внуково