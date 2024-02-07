Во Внукове рассказали, что отмен авиарейсов из-за снегопада нет
В пресс-службе Внуково рассказали RT, что аэропорт работает в штатном режиме.
«Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Все службы аэропорта Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта», — подчеркнули там.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил в беседе с RT, что 7 февраля Москва и область окажутся под влиянием восточной периферии циклона.