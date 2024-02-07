Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Постановление о выделении гранта из городского бюджета на эти цели подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Проведение ММКФ этом году запланировано в период с 19 по 26 апреля.

ММКФ считается одним из старейших кинофорумов в мире. Впервые мероприятие было проведено в 1935 году под председательством Сергея Эйзенштейна. С 1959-го фестиваль проводили один раз в два года, а с 2000-го было принято решение проводить кинофестиваль ежегодно.

Президентом фестиваля выступает народный артист РСФСР, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков, пишет официальный сайт мэра Москвы.