Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля
Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Постановление о выделении гранта из городского бюджета на эти цели подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Проведение ММКФ этом году запланировано в период с 19 по 26 апреля.
ММКФ считается одним из старейших кинофорумов в мире. Впервые мероприятие было проведено в 1935 году под председательством Сергея Эйзенштейна. С 1959-го фестиваль проводили один раз в два года, а с 2000-го было принято решение проводить кинофестиваль ежегодно.
Президентом фестиваля выступает народный артист РСФСР, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков, пишет официальный сайт мэра Москвы.
В 2023 году в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля состоялся показ 248 фильмов из 64 стран мира. Более 38 тысяч зрителей посетили 391 киносеанс. Обладателем Гран-при стал аргентинский фильм «Три брата», режиссера Франсиско Папарелья. Он позже отметил, что для него честь получить эту награду. «Вечерняя Москва» рассказала, как прошла фестивальная неделя в 2023 году.