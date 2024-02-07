С начала года в Москву поставили более 30 новых электробусов

С начала года в парк Мосгортранса поступило более 30 новых электробусов. Они закуплены в рамках контрактов на поставку 1200 машин, заключенных весной 2023-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В прошлом году в столице появилось более 350 электробусов. Новая техника вышла на 39 городских маршрутов. До конца 2024-го должны поставить еще более 800 единиц транспорта.

«Москва лидирует в Европе по количеству электробусов. Самая современная техника российского производства повышает комфорт поездок и снижает влияние городского транспорта на окружающую среду. По итогам января число электробусов в столице достигло 1470, они курсируют почти по 120 маршрутам. Мы продолжим развивать электротранспорт и повышать качество обслуживания пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

Электробусы от ПАО «КамАЗ» собирают и оборудуют на площадке компании-производителя на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Всего здесь собрали около 500 новейших электробусов с 2021 года.

Москва является лидером по развитию и использованию электротранспорта, а также по числу электробусов в городе. В столице расширяют зарядную инфраструктуру: в этом году планируется установить около 200 зарядных станций. Строят и электробусные парки. С 2022-го открыли три современных: «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка».