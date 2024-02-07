Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках Москвы

7 февраля в России отмечают День зимних видов спорта.

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«Сегодня День зимних видов спорта. Этот праздник в России отмечают 7 февраля, но в Москве он длится весь сезон. Как только устанавливается стойкая минусовая температура, в парках и на природных территориях открываются лыжные трассы, катки, горки. Среди новинок сезона — керлинговая аллея на катке в Парке Горького. На площадках проходят занятия, большинство из них бесплатные, по предварительной регистрации. Взрослые и дети могут заниматься под руководством профессиональных тренеров», — рассказал Сергей СобяСергей Собянин.

На большинство занятий в городских парках вход свободный. Для участия в отдельных мероприятиях нужно зарегистрироваться или приобрести билет. На многих площадках работают пункты проката спортивного инвентаря и раздевалки.

Все на лед

Самый большой каток в городе открыт в Парке Горького. Здесь можно, например, посетить занятия по фигурному катанию с инструктором. Тем, кто только встает на коньки, тренеры помогут сделать первые шаги на льду, покажут, как правильно падать, обучат различным техникам скольжения.

Инструкторы ждут начинающих фигуристов старше 14 лет каждый вторник, среду и четверг в 20:00, 20:15 и 20:30 у павильона № 2. Предварительная регистрация не требуется.

На катке также сделали специальную аллею для керлинга — командной игры, входящей в перечень олимпийских видов спорта. 20-метровая площадка с игровой разметкой расположена у входа в павильон № 3. Тут можно проводить профессиональные турниры. Желающие также могут арендовать аллею для игры с друзьями. Базовый инвентарь — камни и щетки — предоставляется. Доступны двухчасовые сеансы со вторника по воскресенье. Дополнительную информацию можно получить на сайте.

Между основным и детским катками работает хоккейная площадка. Чтобы организовать здесь игру, нужна предварительная регистрация.

По пятницам в 19:00 на хоккейной площадке проходят бесплатные занятия хореографией на льду для опытных фигуристов. Их проводит инструктор Юрий Борисов, который 23 года катается на коньках и 12 из них танцует на льду в разных стилях. Он обучает умению обыгрывать музыку и синхронизироваться в паре, соблюдая баланс, а также элементам классического фигурного катания и танцевальным па из танго, бачаты, кизомбы и румбы. Для участия нужна предварительная запись в телеграм-канале спорткружка Парка Горького.

Сад «Эрмитаж» приглашает на бесплатные тренировки по фигурному катанию всех, кто уже уверенно чувствует себя на льду, но хочет повысить свой уровень и освоить новые элементы. Занятия под руководством профессионального тренера проходят на катке с искусственным льдом каждую среду и пятницу в 11:00. Для участия нужна предварительная регистрация.

Фигурным катанием можно заниматься и на других парковых территориях. Так, на катке «Лед» в парке «Сокольники» проводятся платные групповые занятия для детей от трех до семи лет и для ребят от семи до 14 лет. Посетить их можно во вторник и пятницу с 19:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 12:00. Необходимо предварительно записаться по телефону: +7 495 922-72-82. В парке также оборудовали специальную хоккейную площадку с натуральным льдом на территории теннисных кортов. Покататься здесь можно, купив билет на сайте. Площадка работает в зависимости от погодных условий.

Ребята старше шести лет могут присоединиться к бесплатным тренировкам на историческом катке в саду имени Баумана каждое воскресенье с 19:00 до 20:00. Для входа на каток нужно купить билет.

Парк «Дубки» приглашает гостей на уроки фигурного катания с тренером Ильей Плахтием. Он учит взрослых и детей правильной технике скольжения и показывает, как удерживать баланс и равновесие на льду. Занятия проводятся каждую первую и третью среду месяца с 16:00 до 17:00. Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке.

В Гончаровском парке занятия по фигурному катанию проходят по пятницам с 11:00 до 12:00 на бесплатном катке. Нужно предварительно зарегистрироваться.

На бесплатном катке парка «Ангарские пруды» по понедельникам и средам с 16:00 до 18:00, а также по воскресеньям с 10:00 до 12:00 проходят регулярные занятия по хоккею. На них ждут ребят в возрасте от семи до 14 лет. Ученики отрабатывают броски, передачи, финты, подкатки и осваивают другие приемы. Для участия требуется предварительная запись.

На катке в Гончаровском парке можно посещать занятия, которые проводят педагоги столичной хоккейной школы «Авангард». По средам с 10:00 до 11:00 профессиональные тренеры учат ребят владению клюшкой, работе с шайбой, броскам и основам индивидуальной и групповой игры. Помимо укрепления физической формы, хоккей помогает развивать тактическое мышление и учит просчитывать свои действия наперед. Нужна предварительная регистрация.

В усадьбе Воронцово на обновленном «Live! Катке» с искусственным льдом проходят занятия «Катаемся с мамой». Малышам в возрасте от двух до четырех лет показывают, как скользить, кружиться и прыгать на льду на двухполозных коньках. Их нужно принести с собой. Во время уроков обязательно присутствие родителей на льду. Ближайшие тренировки пройдут 11 и 18 февраля с 10:00 до 10:45. Присоединиться к ним можно бесплатно, предварительно записавшись по телефону: +7 495 936-00-92.

Ребят в возрасте от четырех до 14 лет ждут на платных групповых тренировках по фигурному катанию по воскресеньям с 11:00 до 12:00. Подробная информация о расписании и о том, как записаться на уроки, представлена на сайте.

Покорить лыжные трассы

18 февраля в Измайловском парке региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» организует ежегодное соревнование по лыжным гонкам «Многодетная миля». Посостязаться в ловкости, скорости и технике хода смогут не только многодетные семьи, но и все любители лыжного спорта. В зависимости от возраста и уровня подготовки участники выйдут на дистанции от 500 метров до 1,5 километра. В рамках мероприятия также пройдут мастер-классы и будет работать полевая кухня. Подробности опубликуют на сайте парка за несколько дней до мероприятия.

В музее-заповеднике «Царицыно» для лыжников оборудовали одну из самых протяженных трасс в парках — это профессиональная спортивная лыжня длиной 12 километров. Для ее подготовки использовали ратрак, который может одновременно прокладывать лыжню для конькового хода и двухполосную для классического бега. Трасса используется для проведения соревнований.

Освоить технику правильного катания на лыжах можно на бесплатных занятиях в усадьбе Воронцово. Они проводятся по субботам и воскресеньям с 12:00 до 13:30. Тренер подробно рассказывает, как держать палки и чувствовать лыжи, ходить, скользить и кататься классическим ходом. На уроках ждут москвичей старше шести лет. Участники собираются возле «Live! Катка». Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке.

В сквере по Олонецкому проезду есть три лыжные трассы. Две из них находятся со стороны Олонецкого проезда, еще одна — со стороны Сухонской улицы недалеко от центра творчества и досуга. Лыжную тропу здоровья можно найти и в парке у Джамгаровского пруда.

Для желающих освоить навыки классического лыжного хода в этих парках работает клуб «Лыжник». В сквере по Олонецкому проезду можно посещать тренировки под руководством Елены Воробьевой по вторникам и четвергам с 11:30 до 12:30, в парке у Джамгаровского пруда занятия ведет Александр Мамонтов по вторникам и четвергам с 11:00 до 12:00. Участие бесплатное, по регистрации.

В парке «Фили» каждую субботу с 10:00 до 12:00 тренер Ирина Левина проводит занятия по беговым лыжам. На уроках ждут гостей старше 16 лет. Вход свободный.

Лыжная подготовка проводится также и в парке имени Юрия Лужкова. На прокатанной трассе Дмитрий Масный занимается с группами по понедельникам, средам, четвергам и пятницам с 16:00 до 18:15. Посещать тренировки могут ребята с 12 лет и взрослые, вход свободный.