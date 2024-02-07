Сергунина рассказала о поддержке экспорта Москвы в дружественные страны

В 2023 году столичным экспортерам, работающим с дружественными странами, одобрили свыше 190 заявок на получение финансовой поддержки. Об этом в среду, 7 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Субсидиями и грантами воспользовались столичные производители оборудования, ИТ-компании, поставщики пищевой продукции и другие предприятия города, — рассказала заммэра.

Сергунина добавила, что показатель заявок на финансовую поддержку на 21 процент больше, чем за предыдущий год. Средства предприниматели направили на возмещение затрат на логистику, сертификацию, а также адаптацию товара к зарубежным рынкам. По словам заммэра, общая сумма поддержки составило более 370 миллионов рублей.

По словам Сергуниной, одним из самых популярных стал грант на экспорт. Эта мера позволяет получить около 10 процентов от суммы внешнеторгового контракта. Его оформили 115 компаний.

Таким образом около 40 предприятий за счет субсидирования возместили затраты на поставку товаров заказчикам из дружественных стран. Такая цифра, отметила заммэра, на четверть больше, чем годом ранее. Среди них поставщик оборудования для предприятий общественного питания, вышедший на рынки Индии, Турции и Уругвая. В свою очередь столичная анимационная студия, которая продвигает отечественный контент в Китае, компенсировала расходы на перевод и адаптацию мультфильмов.