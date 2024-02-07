Сугробы в Москве могут побить 25-летний рекорд

Сугробы в столице 8 февраля могут повторить рекорд дня 1999 года. Об этом в среду, 7 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, 25 лет назад высота сугробов составила 58 сантиметров. Метеоролог уточнил, что в ближайшие 12 часов прирост снега составит дополнительно четыре–пять сантиметров, передает РИА Новости.

Циклон «Ольга» 7 февраля принесет в Москву порядка четверти месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столице выпадет от 9 до 12 миллиметров осадков, что станет рекордным количеством для этого дня за последние 29 лет.

Столичные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.