Сергей Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

С 2011 года в Москве благоустроили 825 улиц и общественных пространств общей площадью 2,57 тысячи гектаров. В 2023-м по-новому стали выглядеть 22 улицы.
В центре привели в порядок 14 улиц, в том числе прилегающих к Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана, участки Цветного бульвара, 1-й и 2-й Колобовские переулки, а также Тестовскую улицу. Благоустроили Воробьевскую набережную и Аллею Спортивной Славы на Воробьевых горах, территорию Южного речного вокзала и Пресненскую набережную. Продолжили работы на Ленинском проспекте — на участке от Университетского до Ломоносовского проспекта.
«В этом году продолжим благоустройство городских улиц. Планируем привести в порядок 19 общественных пространств, среди них территории у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
С 2024 по 2025 год запланированы работы по устройству двух трамвайных линий на улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова.