Уникальный корпус для проведения родов открылся в отделении больницы № 1 в Москве
В новейшем лечебно-диагностическом комплексе столичной инфекционной клинической больницы № 1 запущен в работу акушерско-гинекологический блок. Теперь сотрудники медицинского учреждения могут проводить все необходимые способы диагностики и лечения новорожденных и их матерей. Об этом в среду, 7 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Его инфраструктуру сформировали так, чтобы все виды лечения и наблюдения, которые могут потребоваться, женщина и ребенок получали в одной больнице без транспортировки в другие медучреждения, — отметила заммэра.
В корпусе расположены приемно-смотровые и технологичные родовые боксы. В каждом из них можно провести хирургическую процедуру. Благодаря инновационной системе обеззараживания воздуха и вентиляции также ликвидируется возможность распространения всевозможных видов инфекционных заболеваний.
Новый блок расположен в северном корпусе больницы, где организованы все необходимые условия для родов как здоровых матерей, так и тех, кто поступил в учреждение с инфекцией, передает официальный сайт мэра Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные специалисты завершат капитальный ремонт трех корпусов Городской больницы имени С. П. Боткина в 2024 году. Работы будут проводиться в терапевтическом корпусе № 8, лечебном (№ 2) и научно-академическом (№ 10).
Глава города также рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве. Теперь на Ленской находятся филиалы поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11, а на Автозаводской — филиалы поликлиники № 67 и детской поликлиники № 61.