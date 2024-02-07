Какие необычные имена давали москвичи детям в 2023 году

В Москве называют детей редкими и необычными именами. По данным столичного Управления записи актов гражданского состояния, в 2023 году малышам дали свыше семи тысяч различных имен. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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«Самыми популярными именами в 2023-м стали Михаил, так назвали 2295 мальчиков, и София, такое имя дали 1981 девочке. Более чем за 40 лет имя Александр уступило первенство всего лишь второй раз, в прошлом году так назвали 2229 маленьких москвичей. Ранее, в 2012-м, самым популярным именем стало Артем. В Москве в четыре раза увеличилась популярность имени Спартак и в пять раз — имени Матрона. В 2023 году по сравнению с 2022-м родители в два раза чаще стали называть своих детей такими именами, как Корней, Семен, Святослав, Любава и Дана», — рассказала Анастасия Ракова.

Среди мужских имен также лидируют Максим, Лев, Артем, Марк, Матвей, Иван, Дмитрий и Даниил. В десятку популярных женских имен входят Анна, Мария, Ева, Виктория, Варвара, Полина, Алиса, Василиса и Александра.

Все чаще жители столицы называют детей именами, имеющими славянские корни. Они либо состоят из двух основ — «свет» и «слав», либо имеют корни «яр», «мир», «бог», «люб», «мил». В 2023 году в столице появились на свет Ярославы (604 малышки), Святославы (199 детей), Богданы (303 ребенка). По одному разу новорожденным москвичам дали имена Святозар, Родослав, Яр, Ярополк, Любомир. 11 малышек назвали Богданами, по три девочки — Святославами и Славянами, двух — Радославами.

Кроме того, в 2023 году в Москве родились 17 малышек Ясн, семь Ясений и 52 мальчика Добрыни.

Нередко родители дают детям имена — производные от названия драгоценного камня. В 2023-м в столице родилась 481 девочка с именем Агата, 12 Александрин, одна Сапфира и одна Рубина, а также шесть мальчиков по имени Алмаз. Ранее, в 2022 году, родители назвали дочь Бриллиантом, а по одному мальчику получили имена Рубин и Агат.

Москвичи выбирают для своих дочерей необычные женские имена. Так, в столице теперь живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария. Девочкам давали и имена, связанные с географическими названиями, — Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия, Енисея.

Среди необычных мужских имен можно выделить такие, как Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, а также Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай.

Динамику популярности мужских и женских имен можно посмотреть на портале открытых данных Правительства Москвы.