Собянин рассказал, как поддержка города помогает развиваться предпринимательству

Не более 885 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства уже работало в столице на начало 2024 года. Об этом в среду, 7 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, их вклад составляет примерно 976,7 миллиарда рублей налогов. При этом 180 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса были созданы в 2023 году. Число индивидуальных предпринимателей за прошедший год увеличилось сразу на 11 процентов — до 418,1 тысячи ИП.

Самым массовым сектором ИП стала торговля, в ней занято более 132,8 тысячи человек, или 31,8 процента предпринимателей. В профессиональной, научной и технической деятельности задействованы 54,4 тысячи человек, в сфере недвижимости — 45,9 тысячи. В топ-5 также вошли транспорт (33,4 тысячи человек) и информация и связь (31,4 тысячи человек).

В столице растет популярность поручительства. Треть от подобной меры поддержки приходится на компании приоритетных отраслей, среди которых научные исследования и разработки, производство, а также организации, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, спорта и туризма.

Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города. В 2023 году таких бизнесов стало свыше 14 тысяч, написал Собянин в своем блоге.