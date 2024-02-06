Снимать квартиру в Москве стало дороже

«Во-первых, оно не такое большое. Во-вторых, цены вначале упали в 2022 году, потом они потихонечку начали расти. А упали они, потому что, кстати, много релокантов уехали. Народ уезжал из страны, и многие люди, которые снимали, уехали, и многие люди, которые жили в квартирах, начали их, наоборот, сдавать, уехав за границу. И в моменте появилось очень много предложения. Цены упали, и спрос, кстати, упал. Люди уехали, а новые не приехали. А в 2023 году пошел обратный процесс. Во-первых, те, кто решили закрепиться за границей и из тех людей, которые сдавали квартиры, они начали их продавать, квартиры с рынка аренды ушли на рынок продажи. Второе — многие люди начали возвращаться, и появился спрос. На этом фоне, соответственно, и начался обратный процесс. У нас откат цен был, где-то в декабре мы зафиксировали, что цены не просто затормозились, но и немножко пошли назад, потому что был большой дефицит квартир, но потом рынок наполнился квартирами. Но я думаю, что на этой точке точно зафиксируется цена, и я пока не вижу предпосылок, чтобы было ниже, потому что сейчас на рынок аренды давит дорогая ипотека. Люди, которые не могут купить в ипотеку квартиры, уходят в аренду, но при этом есть второй момент. Люди, которые не могут продать квартиру, тоже уходят в аренду, но вторых как раз поменьше, потому что в целом продажи более-менее нормально идут, несмотря на высокие ставки по ипотеке».