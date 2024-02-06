Снимать квартиру в Москве стало дороже
Аренда квартиры в Москве за год подорожала на 36%. В январе текущего года средняя цена аренды квартиры в столице составила 99 тысяч рублей в месяц. Такие данные следуют из исследования сервиса «Яндекс Аренда».
Сильнее всего — на 112% — повысились арендные ставки в Тверском районе, где средняя цена за съемное жилье составила 157 тысяч рублей. В Пресненском районе цены выросли на 75% — до 122 тысяч рублей. Но при этом в некоторых районах столицы цены на аренду квартир снизились. Например, на 14% в поселении Михайлово-Ярцевском Троицкого округа. Там средняя арендная ставка составила 30 тысяч рублей в месяц. Одной из причин подорожания стоимости аренды может быть сокращение количества предложений по долгосрочной аренде из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Стоит ли ожидать снижения цены на съемное жилье? Комментирует эксперт по недвижимости, риелтор Андрей Веселаго:
— Рынок всегда движется по некой синусоиде. Существуют периоды, когда что-то немного дешевеет, что-то немного дорожает, так же, как при покупке недвижимости, так же и при аренде. Есть периоды спадов и периоды повышения, поэтому, безусловно, когда-нибудь цены просядут, что-нибудь произойдет, что их вынудит на какое-то время снизиться. Другой вопрос, как это связывать с инфляцией, мы не очень пока понимаем, какая у нас будет инфляция в целом, и возможно, что это падение, например, в пересчете на валюту, будет, а на рубли нет, просто потому, что рубль дешевеет довольно сильно. Поэтому в абсолютных рублевых цифрах не могу дать стопроцентную гарантию, что оно подешевеет, но относительно других товаров и услуг, безусловно, может.
— Будут ли снижаться цены на покупку квартир?
— Это сейчас активно дискутируемый вопрос, в принципе, все факторы говорят за то, что какая-то коррекция должна быть. Но надо понимать, что рынок недвижимости
—
крайне интересная история. Например, в кризисе 2014-2015 годов ценового дна так называемого, максимума снижения цен мы достигли только на рубеже 2017-го, ближе к 2018 году. А отстрел потом произошел гораздо быстрее. Поэтому поведение людей, которые сейчас ожидают, что раз подняли ипотечные ставки, продажи встали, то уже они в апреле—июне купят что-то сильно дешевле, наивно. Нет, не купят, потому что очень медленно все это происходит. Пока сейчас количество предложений немножко растет, соответственно, уменьшился спрос, больше объектов выходят на рынок, но такого, что завтра мы купим что-то на 20% дешевле, чем было вчера, нет.
Однако гендиректор агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков считает, что новости о подорожании арендного жилья в Москве на 36% преувеличены. Подорожание произошло, но не более чем на 15–20%, говорит он:
Константин Барсуков, гендиректор агентства «Релайт-Недвижимость»
«Во-первых, оно не такое большое. Во-вторых, цены вначале упали в 2022 году, потом они потихонечку начали расти. А упали они, потому что, кстати, много релокантов уехали. Народ уезжал из страны, и многие люди, которые снимали, уехали, и многие люди, которые жили в квартирах, начали их, наоборот, сдавать, уехав за границу. И в моменте появилось очень много предложения. Цены упали, и спрос, кстати, упал. Люди уехали, а новые не приехали. А в 2023 году пошел обратный процесс. Во-первых, те, кто решили закрепиться за границей и из тех людей, которые сдавали квартиры, они начали их продавать, квартиры с рынка аренды ушли на рынок продажи. Второе — многие люди начали возвращаться, и появился спрос. На этом фоне, соответственно, и начался обратный процесс. У нас откат цен был, где-то в декабре мы зафиксировали, что цены не просто затормозились, но и немножко пошли назад, потому что был большой дефицит квартир, но потом рынок наполнился квартирами. Но я думаю, что на этой точке точно зафиксируется цена, и я пока не вижу предпосылок, чтобы было ниже, потому что сейчас на рынок аренды давит дорогая ипотека. Люди, которые не могут купить в ипотеку квартиры, уходят в аренду, но при этом есть второй момент. Люди, которые не могут продать квартиру, тоже уходят в аренду, но вторых как раз поменьше, потому что в целом продажи более-менее нормально идут, несмотря на высокие ставки по ипотеке».
При этом объем выдачи ипотеки в России в январе этого года по сравнению с декабрем уменьшился на 66% — до 275 млрд рублей. Согласно предварительным оценкам, в годовом выражении снижение составило почти 3%.