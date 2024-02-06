Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 6 февраля, открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале.

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— Белорусский вокзал сегодня один из самых напряженных транспортных узлов. Здесь самое интенсивное движение поездов — каждые 2,5 минуты приходят новые составы, — сообщил глава города.

Собянин указал, что интенсивное движение на вокзале происходит из-за поездов дальнего следования, МЦД-1, МЦД-4, что потребовало пересмотра логистики и благоустройства территории вокзала. Глава города выразил благодарность руководству ОАО «РЖД» за совместную работу.

В свою очередь заместитель генерального директора РЖД Олег Тони сообщил, что продолжается реконструкция Белорусского вокзала под поезда дальнего следования.

— Все выполняются без остановки движения. Люди уже привыкли к уровню комфорта, — заявил Тони.

Так, общая площадь новой пассажирской инфраструктуры, которая включает в себя интеграционный вестибюль, северный вестибюль, а также подземный пешеходный переход, составила порядка 1,6 тысячи квадратных метров. Вестибюль был возведен на месте старого турникетного павильона. Подземный переход связал три платформы, спуски-подъемы были оснащены лифтами и эскалаторами. Ожидается, что пассажиропоток обновленной инфраструктуры московского городского вокзала «Белорусская» к 2030 году увеличится на 10 процентов, превышая таким образом 143 тысячи человек в сутки.