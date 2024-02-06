Москвичам рассказали о новых поощрениях в рамках «Миллиона призов»

В рамках новой акции программы «Миллион призов» – «Выбираем вместе 2024», приуроченной к выборам президента РФ, будут предусмотрены дополнительные призы для тех, кто впервые голосует онлайн, для молодежи и старшего поколения. Об этом журналистам сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

«Предпринимательское сообщество предложило дополнительные поощрения. Первое – это гарантированное поощрения для впервые проголосовавших онлайн. Все избиратели, впервые проголосовавшие онлайн, получат не менее тысячи баллов. При этом сохраняется возможность выигрывать дополнительные поощрения. Эта инициатива побудит граждан активнее участвовать в общественно-политической жизни страны, а также эта инициатива интересна предпринимательскому сообществу», – сказал Платонов.

Он добавил, что молодые избиратели в возрасте от 18 до 25 лет включительно, которые проголосуют на президентских выборах онлайн, гарантированно получат приз в виде скидки в размере 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, основатель аптечной сети «Нео-Фарм» Евгений Нифантьев сообщил, что москвичи в возрасте 60 лет и старше, которые проголосуют на выборах президента онлайн, гарантировано получат тысячу призовых баллов, которые можно обменять на покупки в аптеках от партнеров программы «Миллион призов».