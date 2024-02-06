Музей Победы пригласил москвичей на программу ко Дню защитника Отечества

Бесплатная праздничная программа пройдет в филиале Музея Победы на Поклонной горе – Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» 23 февраля. Об этом во вторник, 6 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Программа стартует в 13:00. Гости смогут проверить собственные знания о Великой Отечественной войне в ходе квеста «На защите Отечества». Победителям вручат памятные призы. Также в филиале музея состоится бег в мешках и мастер-класс по сборке и разборке макета учебного автомата АК-74. А посоревноваться в меткости посетители смогут в снежковом тире.

В учреждении в этот день будет открыта выставка радиоуправляемых моделей военной техники. Самых любознательных эксперты научат водить радиоуправляемую модель тяжелого танка Т-6 «Тигр». Также 23 февраля пройдет встреча с равнучкой маршала Георгия Жукова Варварой Ерохиной, которая расскажет посетителям малоизвестные факты из биографии военачальника.