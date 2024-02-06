В мобильное приложение «Дневник МЭШ» добавили новые функции

«В приложении отобразится стоимость всего набора и каждой позиции меню, количество блюд, включённых в один приём пищи. Родители могут настроить автоматическое повторение заказа понравившегося питания на выбранные дни, узнать состав блюд, их калорийность и содержание в них белков, жиров и углеводов. Родители детей, относящихся к льготным категориям, смогут ознакомиться с рационом и составом блюд, которые бесплатно предоставляются школами», — сообщила Ракова.